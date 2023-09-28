التعليم: طرح مسابقة لتأليف المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية بعد وضع الإطار العام للمناهج

قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إنه تم الانتهاء من وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وسيتم تطبيقه على الطلاب الموجودين بالصف السادس الابتدائي هذا العام عند وصولهم للمرحلة الإعدادية.

وأوضح، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن استعدادات العام الدراسي الجديد، أن هذا الإطار يعتمد على تحسين جودة حياة المتعلم وتم تضمين قضايا مهمة منها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات، والوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية.

وأكد أن التنمية المهنية للمعلمين مهمة طوال الوقت، لافتا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير لأداء المعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا، وقال إن المنهج الجيد يحتاج إلى معلم جيد لتدريسه.

وقال إنه تم تدريب 450 ألف معلم العام الماضي، في عدة موضوعات منها المشروعات القومية في التغيرات المناخية، ودمج التكنولوجيا في التعليم.