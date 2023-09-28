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الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الحريق

د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:09 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:09 ص

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي اندلع في محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، عن "خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب العراقي ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد) ما  أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.


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