طبيب منتخب مصر ينتظر التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

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ينتظر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عودة بعثة النادي الأهلي من السعودية من أجل الإطمئنان على إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

وكلف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر محمد أبو العلا طبيب الفريق، بالتواصل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي من أجل الوقوف على التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق، وذلك من أجل حسم موقف اللاعب من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا.

وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا التشخيص النهائي لإصابة ظهير النادي الأهلي محمد هاني وإبلاغ المدير الفني حسام حسن، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأصبحت فرص لحاق محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، ضئيلة في الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.