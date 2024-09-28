جيش الاحتلال يعلن شن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربات ليل الجمعة السبت استهدفت ما قال إنها مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقال جيش في بيان: «ننفّذ حاليا ضربات دقيقة على أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية كانت مخزنة تحت مبان مدنية في ضاحية بيروت الجنوبية».

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن الغارات الجديدة استهدفت منطقة الليلكي التي كان جيش الاحتلال طلب من السكان إخلاء عدد من الأبنية فيها.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قواتهم ستقصف في الساعات المقبلة مباني استراتيجية لحزب الله بينها 3 مباني في قلب الضاحية، موضحًا أنهم وجهوا نداء للسكان للابتعاد عن هذه المناطق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده قبل دقائق من منتصف ليل الجمعة / السبت، أن التفجيرات التي ستنجم عن الهجوم قد تسبب إضرارا، مُرجعا ذلك لزعمه بأن حزب الله خزّن أسلحة استراتيجية تحت المباني المدنية لتكون دروعا بشرية.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.