خامنئي: قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله، مضيفاً أن "الحكومة الإسرائيلية لم تتعلّم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

واعتبر أن كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، مشيراً إلى أنه واجب جميع المسلمين أن يقفوا بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة إسرائيل.

ورأى خامنئي أن قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته، موضحاً أن لبنان سيجعل العدو يندم على عدوانه.