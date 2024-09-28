أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عملية اغتيال جديدة في لبنان، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تأكيد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت بتوجيهات من جناح المخابرات، القيادي البارز في جهاز الاستخبارات بحزب الله حسن خليل ياسين، في الضاحية ببيروت، ما أدى إلى اغتياله.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה של אגף המודיעין תקפו וחיסלו בשעות הצהריים בדאחיה שבביירות את המחבל חסן ח׳ליל יאסין, בכיר במטה המודיעין של חיזבאללה. יאסין עמד בראש המחלקה שמופקדת על הפללת מטרות צבאיות ואזרחיות, בקו המגע ובעומק שטח הארץ >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2024



وزعم الاحتلال، أن ياسين تورط في العديد من الهجمات التي نفذها حزب الله ضد جنود ومدنيين إسرائيليين، وكان يخطط يخطط لهجمات إضافية في الأيام المقبلة.

במסגרת תפקידו, יאסין שיתף פעולה באופן הדוק עם כלל יחידות האש של חיזבאללה, היה מעורב באופן אישי במתווי טרור שמומשו מתחילת המלחמה אל מול אזרחים וחיילים, ותכנן פיגועים נוספים בימים הקרובים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2024



وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».