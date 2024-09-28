أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عملية اغتيال جديدة في لبنان، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تأكيد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت بتوجيهات من جناح المخابرات، القيادي البارز في جهاز الاستخبارات بحزب الله حسن خليل ياسين، في الضاحية ببيروت، ما أدى إلى اغتياله.
وزعم الاحتلال، أن ياسين تورط في العديد من الهجمات التي نفذها حزب الله ضد جنود ومدنيين إسرائيليين، وكان يخطط يخطط لهجمات إضافية في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».
وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».