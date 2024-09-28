وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: عازمون على منع إيران من استغلال الوضع في لبنان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، بأن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».