وزير الإسكان يتابع تنفيذ مليون وحدة بـ سكن لكل المصريين

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لاستعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الأخضر، التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب استعراض الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2024/2025 ومؤشرات الأداء المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي لحوالي مليون و64 ألفًا و828 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 757,155 وحدة، بينما يجري تنفيذ 247,345 وحدة أخرى، مع متابعة تسليم الوحدات للمواطنين وخطط التوسع في المشروعات الجديدة. كما استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف المالي للصندوق، موضحة أن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين بلغ نحو 87.7 مليار جنيه عبر 22 بنكًا و8 شركات، إضافة إلى دعم نقدي تجاوز 10.3 مليار جنيه.

كما تناول الاجتماع موقف إعلان "سكن لكل المصريين 7"، حيث بلغ عدد المتقدمين للوحدات تحت الإنشاء نحو 158 ألف مواطن، بينما تقدم 5205 مواطنين لحجز الوحدات الجاهزة للتسليم، بما يعكس استمرار الإقبال الكبير على المبادرة الرئاسية نظرًا لما توفره من وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد.