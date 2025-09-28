الخطيب يحضر مران الأهلي الأخير استعدادا للقمة أمام الزمالك

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور المران الأخير للفريق مساء اليوم، الأحد، قبل مواجهة الزمالك في الدوري.

الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة من مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد محمود الخطيب في مران الأهلي الذي يقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك من أجل تحفيز اللاعبين.

وتمتلك مباراة الغد أهمية كبيرة للأهلي في ظل البداية المتواضعة للفريق، والتي وضعته في المركز الثامن وعلى بعد 5 نقاط من الصدارة.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.