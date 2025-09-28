الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترامب في موسكو والدعوة لا تزال قائمة

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع في موسكو، لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن القرار الآن بيد الجانب الأمريكي.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الدعوة ما زالت مطروحة، أنها "لم تعلق.. هذه دعوة قائمة.. بوتين مستعد، وسيسره لقاء الرئيس ترامب.. أما الباقي فيتوقف على قرار ترامب"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

واقترح بوتين، في أغسطس الماضي، عقب محادثاته مع ترامب في أنكوراج، عقد الاجتماع المقبل في موسكو، واعتبر الرئيس الأمريكي، أن هذا الأمر ممكن، رغم اعترافه بأنه قد يواجه انتقادات بسبب هذه الخطوة.

وأكد بيسكوف، في تصريح للصحفي بافيل زاروبين بقناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، أن سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور، لكنها تواصل المراوغة.

وقال بيسكوف: "مع مرور كل يوم يتدهور وضع أوكرانيا بلا هوادة، ومع مرور كل يوم يتدهور بلا هوادة موقفها التفاوضي.. وهذا ما يجب أن تدركه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن السلطات الأوكرانية تدرك صعوبة موقفها التفاوضي لكنها تراوغ، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تسلك طريق البحث عن سبل سلمية للتسوية.

وقال بيسكوف، إن زيلينسكي يريد أن يظهر للأوروبيين أنه "مقاتل شجاع"، غير أن الواقع الميداني يبرهن على عكس ذلك.

وفي رد على سؤال حول كيفية رد فعل روسيا إذا حاولت كييف "مهاجمة الكرملين"، قال بيسكوف، إنه من الأفضل عدم التطرق إلى هذا الأمر، والجميع يدرك هذا.

وأضاف بيسكوف: "الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وتحدث عن هذا الموضوع.. لذلك من الأفضل حتى عدم الحديث عنه، والجميع يفهم ذلك".

وأكد بيسكوف، أنه يجب إجبار نظام كييف على اتباع طريق السلام وليس الحرب، وإجبار الأوروبيين على التخلي عن مواقفهم العسكرية.