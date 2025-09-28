طائرتا إغاثة صينيتان تهبطان في باكستان لتقديم مساعدات لضحايا الفيضانات

هبطت طائرتا إغاثة من جمهورية الصين الشعبية تحملان 300 خيمة و9 آلاف بطانية اليوم الأحد وذلك في قاعدة نور خان الجوية في مدينة روالبندي الباكستانية لدعم الأسر النازحة بسبب الفيضانات الأخيرة.

ووفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أكدت الصين مجددا دورها كصديق مخلص لباكستان من خلال توفير المساعدات في الوقت المناسب للمناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن هذه المساعدات ستعزز مساعدات الإغاثة المقدمة للمناطق المتضررة من الفيضانات في البنجاب، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأكدت الحكومة الباكستانية أنها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وبدعم من الدول الصديقة مثل الصين، عازمة على العمل على التغلب على التحديات التي تشكلها الفيضانات وضمان إعادة تأهيل السكان المتضررين.