أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و108 آلاف و510 أفراد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و108 آلاف و510 أفراد، من بينهم 1110 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11211 دبابة، منها 7 دبابات أمس السبت، و23290 مركبة قتالية مدرعة، و33231 نظام مدفعية، و1503 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1223 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 427 طائرة حربية، و345 مروحية، و64385 طائرة مسيرة، و3747 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63040 من المركبات وخزانات الوقود، و3977 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.