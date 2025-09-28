دي ليخت يدافع عن أموريم ويطالب لاعبي مانشستر بزيادة التركيز

أكد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، لا يستحق اللوم على البداية المخيبة للفريق هذا الموسم، مشدداً على أن اللاعبين يتحملون المسؤولية الأكبر وأن عليهم التركيز أكثر داخل الملعب.

وجاءت تصريحات دي ليخت بعد الخسارة أمام برينتفورد، التي تركت يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى خروجه من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال دي ليخت: «شعرنا بخيبة أمل كبيرة، طوال الأسبوع تحدثنا عن ضرورة الحفاظ على الزخم وتحقيق فوز جديد، والهزيمة في هذه المباراة تعتبر ضربة قوية. الجميع محبطون، أعتقد أن اللاعبين في البداية محبطون من أنفسهم، فالخطوة الأولى هي أن تتحكم في نفسك، وإذا فعلت ذلك ستشعر أولاً بخيبة الأمل من نفسك، ثم من الفريق والنتيجة بالكامل».

وأضاف المدافع الهولندي أن الحل يكمن في التكاتف داخل الفريق: «هذا أهم شيء، بل هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله. نعم، الأمر يتكرر كثيراً، لكن علينا الاستمرار في التماسك. خسرنا أمام سيتي وفزنا على تشيلسي، لذا يجب تحليل ما حدث في هذه المباراة والاستعداد جيداً للمواجهة المقبلة».

وتابع دي ليخت: «من السهل دائماً إلقاء اللوم على المدرب، لكن في النهاية اللاعبون هم من ينفذون على أرض الملعب. لا يمكن القول إن الأهداف التي استقبلناها أو الفرص التي منحناها للمنافس سببها النظام التكتيكي كما تتحدثون أنتم دائماً. الأمر يتعلق كثيراً بالتركيز والانتباه، وإذا غاب ذلك في لحظات حاسمة فسيؤثر علينا بشكل كبير. أمام فريق مثل برينتفورد، الذي يلعب بهذه الطريقة، سيستغلون الأمر ويعاقبونك».