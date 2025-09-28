إصابة اسرائيلي شمال الضفة الغربية والاحتلال يطلق النار على فلسطيني

أصيب مستوطن إسرائيلي عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية، فيما أطلقت قوة من جيش الإسرائيلي النار على مركبة فلسطيني يشتبه بانه نفذ عملية وأصيب بجروح في الرأس، والحادث قيد التحقيق وفق الاعلام الاسرائيلية.

وأكد الاعلام الاسرائيلي ان العملية وقعت عند مفترق جيث، قرب مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادث كان هجومًا، وأن التحقيق لا يزال جاريًا في ملابساته. وتواصل قوات الأمن والإنقاذ عملها في موقع الحادث، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في هذه الأثناء، صرّح مصدر أمني بأن أحد الاحتمالات التي يجري بحثها هو أن المصاب أُصيب نتيجة إطلاق قوة من الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني. وأضاف أن تفاصيل الحادثة قيد التحقيق الميداني حاليًا.