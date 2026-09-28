نائب محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بنادي قارون قبل انطلاقه

- التوني يوجه بتحديد مسارات الدخول والخروج والتنسيق مع المواقف لتيسير وصول الشباب من مختلف المراكز والقرى

تفقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، موقع إقامة ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" بنادي قارون الرياضي؛ وذلك لمراجعة الاستعدادات النهائية للملتقى المقرر انطلاقه يوم 4 أكتوبر المقبل، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال الباحثين عن فرص العمل من مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ووجه نائب المحافظ، خلال الجولة، بتحديد مسارات واضحة ومنظمة لدخول وخروج المشاركين، مع تخصيص بوابات لكل مسار، بما يضمن انسيابية الحركة والحد من التكدس، إلى جانب توزيع فرق التنظيم والأمن على النقاط المختلفة للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

كما وجه بالتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل انتقال مناسبة وتيسير وصول الشباب والباحثين عن فرص العمل إلى مقر الملتقى من مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها الملتقى.

وتفقد التوني خلال الجولة القاعات المخصصة للشركات والجهات المشاركة، ومناطق استقبال وانتظار المواطنين، ومسارات الحركة، إلى جانب جراج السيارات والمركبات، واطمأن على جاهزية مختلف مكونات الموقع لاستيعاب الأعداد المتوقعة.

وشدد نائب المحافظ على إجراء تجارب وبروفات تنظيمية قبل انطلاق الملتقى، للتأكد من كفاءة مسارات الدخول والخروج ومداخل ومخارج الموقع، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تلافيها قبل بدء الفعاليات.

وأكد أهمية توفير بيئة منظمة ومناسبة للشباب والباحثين عن فرص العمل، بما يضمن انتظام حركة المشاركين وتحقيق الاستفادة المستهدفة من الملتقى، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية والشركات المشاركة.

جاءت الجولة بحضور المستشار محمود عبدالتواب مبارك، رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، وأحمد معوض، مدير مديرية العمل بالفيوم، وفرج سمير، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسعد عشري، وكيل مديرية العمل، وحمادة البدوي، مدير التشغيل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية واللجنة المنظمة والشركات المشاركة.

وأشاد نائب المحافظ بجهود الجهات المشاركة في الإعداد للملتقى، كما وجه الشكر لإدارة نادي قارون الرياضي على استضافة الفعاليات ودعم أعمال التنظيم، مؤكدا أهمية التكامل بين أجهزة المحافظة والقطاع الخاص في توفير فرص عمل حقيقية أمام شباب المحافظة.