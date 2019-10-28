مصر تتربع على عرش بطولة العالم لناشئي الكاراتيه للمرة الأولى في التاريخ

في سابقة هي الأولى من نوعها، احتل المنتخب الوطني للكاراتيه المركز الأول في الترتيب النهائي لجدول ميداليات بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي أقيمت في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي.

استفاد المنتخب الوطني، من غياب القوة العظمى في الكاراتيه "اليابان" من البطولة، حيث اعتذرت اليابان، صاحبة المركز الأول في النسخ الماضية، عن خوض منافسات البطولة بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في تشيلي قبل انطلاق المونديال بعدة أيام.

واحتلت مصر المركز الأول بجدول الميداليات بعد حصولها على 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية بإجمالي 19 ميدالية متنوعة، وذلك بعد منافسة قوية مع تركيا في آخر أيام البطولة.

وتفوقت مصر على تركيا التي جاءت في المركز الثاني ب 4 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات بإجمالي 15 ميدالية، فيما احتلت فرنسا المركز الثالث ب 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات بإجمالي 12 ميدالية.