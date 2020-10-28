رواية «قلق الأمسيات» الفائزة بالبوكر في معرض الشارقة للكتاب

قررت دار العربي للنشر طرح الترجمة العربية الأولى لرواية "قلق الأمسيات" للكاتبة ماريكا لوكاس رينفيلد في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يقام في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن هذه الرواية فازت بجائزة البوكر العالمية في دورتها الأخيرة، وكانت دار العربي قد اشترت حقوق ترجمتها إلى العربية في أواخر عام 2018، وقد ترجمها من الانجليزية المترجم المصري محمد عثمان خليفة.

وتأتي هذه الرواية على رأس قائمة الروايات المترجمة التي تشارك بها دار "العربي" في معرض الشارقة الذي سيقام في ظل اجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وتضم تلك القائمة 26 رواية منها أربعة أعمال للكاتب بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 2019، وهي "حزن غير محتمل" و"ثقل العالم" وترجمتهما د. هبة شريف، و"في ليلة مظلمة تركت منزلي الصامت"، و"عودة مطولة إلى الوطن" وترجمهما دكتور معتز المغاوري.

وفي القائمة كذلك رواية من اليونان وهي "لماذا قتلت أعز صديقاتي" لأماندا ميكالوبولو وترجمة نرمين رشدي، ومن المجر رواية "أمي عميلة سرية" لأوندراش فورجاتش وترجمة ريم داوود، ومن لاتفيا رواية "العملية سمكة الفيل" لأوتو أوزولس وترجمة أحمد فيصل، ومن باكستان "أرق من الجلد" لأوزما إسلام خان وترجمة محمد عبد العزيز، ومن جنوب أفريقيا "آزوري" لك. سيلو دويكر وترجمة محمد أسامة، ومن ألبانيا "الدبلوماسي" لإليت أليشكا وترجمة ندى نادر، ومن روسيا "المنتحر" لأولجا سلافينكوفا وترجمة سيد عمر، ومن السويد "جريمة عيد الميلاد" لأندرز روسلاند وترجمة نهى مصطفى، ومن كوبا "الكاتدرائية السوداء" لمارسيال جالا وترجمة محمد عبد العزيز.

وضمن القائمة كذلك: من كندا "فنانو الذاكرة" لجيفري مور وترجمة نهى مصطفى، وروايتان لأشهر كاتبة جريمة في النرويج هما "جريمة العروس الهندية" و"جريمة على حافة البحيرة" وترجمتهما هند عادل، ومن الهند "أحزان هندية" لعبدالله خان وترجمة ريم داوود، ومن هولندا "عمدة أمستردام" و"المنزل الصيفي" لهيرمان كوخ بترجمة محمد عثمان خليفة، وفرنسا حيث رواية للكاتبة ذات الأصل المالي دالي ميشا توريه بعنوان "ندبات"، ومن إيران "لا صديق سوى الجبال" للكاتب الإيراني الكردي بهروز بوتشاني وترجمة ريم داوود، ومن إيطاليا الجزء الأول لملحمة إيطالية بيع منها أكثر من ربع مليون نسخة في أسبوعين فقط وهي "أسود صقلية" لستيفانيا أوشي وترجمة ليلى البدري، ومن إيطاليا أيضا رواية "أحلام سعيدة يا صغيري" لماسيمو جارميللني وترجمة مينا شحاتة، ومن أيسلندا رواية صُنفت مؤلفتها ضمن أفضل ثلاثين كاتب جريمة وتشويق في الأربعين عاما الماضية وهي "الفخ" لليليا سيجورادوتير وترجمة آية أشرف دخانة.