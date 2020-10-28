هيئة قصور الثقافة تنظم أنشطة متنوعة بفرع القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة.

وعقدت المكتبة الثقافية لحي المعادي ندوة عن الأمراض المعدية للدكتورة سهير عبد الرازق، تحدثت فيها عن فيروس سارس وكورونا وأعراضه من حرارة عالية والتهاب رئوي وضعف عام في الجسم ثم أشارت إلى طرق الوقاية منه بغسيل الأيدي باستمرار واتباع الأسلوب الصحي في الأكل والاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

ونظم قصر ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "الاستخدام الأمثل للإنترنت في مختلف المجالات" أكد خلالها مسؤول النشاط أن الانترنت عبارة عن موسوعة كبيرة تضم المعلومات والمعرفة والمراجع والمفاهيم كما أنه منظومة كبرى تجمع كل ما يخطر ببال الإنسان، فعن طريق الانترنت نتعرف على طرق تفكير الفرد وكيف تدور الحياة من حوله وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة لعمل برواز ورد من خامات البيئة، بجانب ورشة حكى بعنوان "سيرة الرسول"، بالإضافة إلى ورشة ببيت ثقافة نادى هليوليدو لعمل حقيبة من الجوخ، كما تم تنفيذ ورشة تعشيق الزجاج ببيت ثقافة حديقة المدفعية تم من خلالها التدريب على استخدام الألماظة والبنسة في تقطيع الزجاج وفقا لمساحات التصميم وألوانه، بينما أقام قصر ثقافة عين حلوان أمسية شعرية احتفالا بالمولد النبوي.

واستمر فرع ثقافة القاهرة في تقديم الأنشطة الفنية والثقافية "أونلاين" على الصفحة الرسمية للفرع، حيث قدم بيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة ورشة كروت تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، بجانب حوار مفتوح عن السيرة النبوية لدار الحرب الإلكترونية .