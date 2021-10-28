كيف تنقل بيانات WhatsApp من Android إلى iPhone بدون الكمبيوتر؟

يبحث الكثير من مستخدمين الهواتف الذكية التي تعمل على نظام Android عن كيفية نقل الواتساب من Android إلى iPhone، حيث أنه من الممكن أن يرغب مستخدم هاتف Android في تغيير وشراء جهاز iPhone، ومن ثم يحتاج إلى نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iPhone، بالإضافة إلى نقل جميع الصور والفيديوهات والبيانات الهامة التي تحتاجها على جهاز iPhone الجديد.

مما لا شك فيه أن الإنسان بطبيعة الحال يميل إلى الاحتفاظ بالذكريات الجميلة سواء كانت محادثات نصية أم صور وغيرها من الوسائط المختلفة، كما أن فقدان مثل هذه البيانات والمستندات يمثل مشكلة حقيقية له، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال واحد من أقوي البرامج المتخصص في نقل محادثات WhatsApp، وهو تطبيق Wondershare Wutsapper.

برنامج Wondershare Wutsapper ونقل محادثات الواتس

يعد برنامج Wondershare Wutsapper من إنتاج شركة Wondershare العالمية.

حيث تقوم فكرة البرنامج على تمكين المستخدم من القدرة علي نقل المعلومات والمحادثات المخزنة على هاتف Android إلى جهاز iPhone الذي يعمل على نظام iOS، أو العكس حسب الرغبة، بدون اللجوء إلي استعمال أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب.

وبذلك يمكن من خلال تطبيق Wondershare Wutsapper نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iPhone، وذلك من خلال استخدام فقط كابل USB OTG.

ويلاحظ أنه وصلة الـ USB OTG يجب أن تكون هي الوصلة الأصلية التي تتناسب مع مدخل منفذ الشحن لجهاز Android.

تبدأ طريقة عمل البرنامج من خلال توصيل جهاز iPhone بكبل المحول USB OTG، ومن ثم يحتاج منك التطبيق إلى إذن الوصول.

عقب إعطاء الإذن بالتوصيل يمكنك بعدها إجراء عملية نقل الواتساب من Android الى iPhone ويتضمن ذلك نقل المحادثات والصور وجميع الملفات الهامة والتي يحتاج إليها المستخدم على هاتفه الجديد.

يلاحظ أن عملية النقل من الممكن أن تأخذ عدة دقائق، وذلك لأن التطبيق يقوم بإجراء عملية نسخ احتياطية كاملة بجميع ملفاته، وتختلف مدة النقل حسب حجم الملفات من هاتف إلى آخر.

وبالتالي في حالة عدم الرغبة في استعمال أجهزة الكمبيوتر لنقل محادثات الواتس نشرح لك تطبيق السريع والفعال.

مزايا تطبيق Wondershare Wutsapper

يتميز هذا التطبيق بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله فريد من نوعه في عالم التطبيقات والتقنية الحديثة، وإليك أبرز هذه المزايا:

●نقل محادثات WhatsApp من Android الى iPhone بدون الحاجة إلى الاستعانة بجهاز الكمبيوتر.

●تحدث عملية نقل الواتساب من Android الى iPhone بطريقة آمنة وخالية من أي أضرار أو فيروسات خبيثة التي تتلف البيانات.

●يتمتع برنامج Wondershare Wutsapper بالسرعة الفائقة، حيث يمكن نقل محادثات الواتس وغيرها من الملفات الملحقة به من جهاز Android إلى جهاز iPhone أو العكس في وقت قياسي، وأسرع من أي تطبيق آخر.

●يدعم التطبيق إمكانية العمل باللغة العربية بالإضافة إلى عدد من اللغات الأخري.

●تتميز واجهة البرنامج بسهولة الاستخدام، والخلو من أي تعقيدات، وبالتالي يمكن لأي شخص استخدام هذا البرنامج بسهولة.

●يدعم تطبيق نقل الواتساب من Android الى iPhone بشتي البيانات الممكنة، بالإضافة إلى الحفاظ على الجودة الخاصة بها أثناء عملية النقل.

سعر تطبيق Wondershare Wutsapper

البعض يتساءل هل يعد استخدام تطبيق Wondershare لنقل محادثات الواتس أم يحتاج الأمر إلى سداد رسوم.

والحقيقة أن التطبيق يسمح لك بتجربة بدون سداد أي رسوم عن طريق الإصدار المجاني، وبعد ذلك لا يمكن استخدام التطبيق مجانا مرة أخري، ولكن يلاحظ أن سعر التطبيق رخيص نوعا ما حيث يتطلب تقريبا حوالي عشرون دولار فقط.

كيفية استخدام تطبيق Wondershare Wutsapper

أشرنا في السابق أن الكثير من مستخدمين أجهزة iPhone يواجهون بعض المشاكل في نقل بياناتهم من أجهزة Android إلى جهاز iPhone، لاسيما محادثات الواتس اب.

ومن جانبه طرحت شركة Wondershare تطبيق Wutsapper لنقل محادثات الواتساب وجميع الوسائط و الملفات الخاصة به مباشرة بدون استعمال الكمبيوتر، وفيما يلي كيفية استخدام هذا التطبيق:

الخطوة الأولى:

نحضر كلا من جهاز iPhone الجديد وجهاز Android القديم، بالإضافة إلى إحضار وصلة OTG المزودة بمنفذ USB قابلة للتركيب مع الهاتف.

الخطوة الثانية:

نقوم بتوصيل كابل OTG عبر منفذ الشحن الخاص بجهاز Android، ثم نقوم بإحضار وصلة الشحن الخاصة بجهاز iPhone العادية وتوصيله بiPhone من جهة وبكل الـ OTG على الجهة الأخرى.

الخطوة الثالثة:

تكمن هذه الخطوة من خلال القيام بفتح تطبيق Wutsapper، والضغط على أيقونة "ابدأ"، ويلاحظ أن التطبيق نفسه بقوم بعرض لك فيدو توضيحي لكيفية استعماله.

الخطوة الرابعة:

نقوم بفتح تطبيق الواتساب العادي، ومن ثم الدخول على الإعدادات ثم الضغط على الدردشة، والبدء في عمل نسخ احتياطي للدردشة الخاصة بالتطبيق مع التأكيد على تفعيل العملية.

الخطوة الخامسة:

نعود مرة أخرى إلى تطبيق Wutsapper من خلال الدخول عليه والضغط على زر (مكتمل)، ويلاحظ أنه يتم إدخال رقم الهاتف وتأكيد الهوية مثل برنامج الواتس اب العادي، وإدخال رقم التفعيل.

الخطوة السادسة:

تتمثل الخطوة السادسة والأخير بعد تأكيد تفعيل الهاتف القيام بنقل جميع المحادثات الخاصة بهواتف Android إلى جهاز iPhone، مع ملاحظة أن هذه العملية من الممكن أن تستغرق وقت كبير حسب كمية البيانات المراد نقلها.

الخاتمة:

وبذلك نكون قدمنا لكم تطبيق Wutsapper لنقل WhatsApp من Android إلى iPhone الذي يتميز بالكثير من المزايا المختلفة التي تجعل منه أفضل البرامج الموجودة من أجل هذا الغرض، وبالإضافة إلى سعرة الزهيد والمناسب مع أغلب فئات المجتمع، يتميز بكونه آمن تمام ولا يمكن تسلل إليه أي فيروسات، لذلك من جانبنا نرشح لكم تحميل تطبيق Wutsapper.