روابط تتعاقد مع بطل سلاح السيف أدهم معتز

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تعاقدت روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح مع بطل مصر العالمى الشاب أدهم معتز لاعب سلاح7 السيف استعدادا لاولمبياد باريس 2024 كوكيل ومسوق حصري لبطل مصر ، حضر التوقيع الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة وهيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة 7.

ويأتى تعاقد روابط مع البطل العالمى استمرارا لسلسة تعاقدات مع عدد كبير من الأبطال سيتم الإعلان عن التعاقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028.

ويمتلك أدهم معتز عدة بطولات ابرزهم ذهبية بطولة العالم مع منتخب مصر للشباب التى اقيمت مؤخرا بمصر وبرونزية بطولة العالم أيضا بالإضافة إلى كون اللاعب المصنف الثانى على العالم في مرحلة الشباب.