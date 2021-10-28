ألمانيا: رفع دعوى ضد رجل يشتبه أنه أرسل خطابات تهديد بتوقيع جماعة يمينية متطرفة

رفع الادعاء العام الألماني بمدينة فرانكفورت غربي البلاد دعوى على خلفية إرسال خطابات تهديد صادرة عن جماعة "إن إس يو" اليمينية المتطرفة المعروفة باسم (اشتراكيون قوميون تحت الأرض).

وذكر الادعاء العام اليوم الخميس أنه يتم اتهام صاحب الخطابات المشتبه به، 53 عاما، بالسب والتهديد والتحريض على الفتنة.

وكان تم إلقاء القبض على الرجل في شقته ببرلين في الثالث من مايو الماضي وهو محتجز منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.

ويشتبه أن هذا الرجل هو الذي أرسل مجموعة من خطابات التهديد التي حملت توقيع "إن إس يو 2.0" في إشارة إلى الخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة السرية.

ويشتبه أن المتهم أرسل إجمالي 116 خطاب تهديد كتبهم بنفسه في الفترة بين أغسطس 2018 ومارس 2021 -عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو رسائل قصيرة (إس إم إس)- واستخدم بداخلها دائما تحية "هايل هتلر"، والتي تعني (يحيا هتلر!).