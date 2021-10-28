حمص: الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

يرى محمد حمص، المدرب العام للإسماعيلي، أن الجميع في الفريق يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي، معربًا عن استيائه من الهزيمة الثقيلة مساء الأربعاء.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة ثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 4-1، في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022.

وقال حمص في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الجميع يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة، وهي نتيجة غير مرضية، ولكنها في النهاية مباراة بـ 3 نقاط».

وأضاف: «تقدم الأهلي 3-0 في الشوط الأول، أثر بالسلب على اللاعبين، وظهر ذلك من خلال العصبية التي سيطرت على الفريق بالكامل».

وتابع المدرب العام للإسماعيلي: «في الشوط الثاني تحسن الأداء نسبيًا، لكن لم تتحسن النتيجة».

وأتم: «سندخل في معسكر مغلق بداية من الغد تحضيرًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، غياب طلعت يوسف بسبب إصابته بفيروس كورونا أثر على الفريق».