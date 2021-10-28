 حمص: الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي - بوابة الشروق
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حمص: الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:48 م

يرى محمد حمص، المدرب العام للإسماعيلي، أن الجميع في الفريق يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي، معربًا عن استيائه من الهزيمة الثقيلة مساء الأربعاء.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة ثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 4-1، في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022.

وقال حمص في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الجميع يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة، وهي نتيجة غير مرضية، ولكنها في النهاية مباراة بـ 3 نقاط».

وأضاف: «تقدم الأهلي 3-0 في الشوط الأول، أثر بالسلب على اللاعبين، وظهر ذلك من خلال العصبية التي سيطرت على الفريق بالكامل».

وتابع المدرب العام للإسماعيلي: «في الشوط الثاني تحسن الأداء نسبيًا، لكن لم تتحسن النتيجة».

وأتم: «سندخل في معسكر مغلق بداية من الغد تحضيرًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، غياب طلعت يوسف بسبب إصابته بفيروس كورونا أثر على الفريق».


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