اتهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، اليوم الخميس ، روسيا باستخدام الغاز "سلاحا جيوسياسيا" في نزاعها مع مولدافيا، متعهدا بتقديم مزيد من الدعم لمساعدة حكومة مولدافيا على التصدي للأزمة.



وقال بوريل ، عقب لقائه رئيسة وزراء مولدافيا ناتاليا غافريليتا في بروكسل، "نشهد محاولات من غازبروم لممارسة ضغوط سياسية مقابل خفض أسعار الغاز".



وتابع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "، "الغاز سلعة يتم شراؤها وبيعها، لكن لا يمكن استخدامها سلاحا جيوسياسيا".



وكانت مولدافيا قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب النقص الحاد في الغاز بعدما رفعت شركة غازبروم التابعة للدولة الروسية أسعار إمداد الدولة الفقيرة بالغاز، وقدم الاتحاد الأوروبي لمولدافيا 60 مليون يورو (70 مليون دولار) لمساعدتها على مواجهة الأزمة.