استقبلت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم الخميس، نجلاء دسوقي منسق حملة "لسه نوارة"، التي طلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناهضة الجواز المبكر للأطفال، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمعت السكرتير العام المساعد، خلال اللقاء للجهود التي تبذلها اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، حيث تم إيقاف 13 حالة زواج مبكر، خلال الـ9 شهور الماضية، مشيدة بالدور التي تؤديها اللجنة في التصدي لكافة ظواهر العنف ضد الاطفال، فضلا عن دورها التوعوي للأسر بأهمية احتياجات الطفل للتنشئة السليمة.

ومن جانبها، أكدت منسق حملة "لسه نوارة" أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال لا سيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، لافتةً إلى أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات في عمر الزهور، وأن الحملة تستهدف 14 قرية من قرى حياة كريمة، في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، منها قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

وأوضحت سميحة سعد، مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إن فعاليات الحملة بدأت يوم 27 وتستمر حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، وتستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن 12 عاما وحتى سن 18 عاما، وتأثيره السلبي على الجوانب الصحية والنفسية والمجتمعية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهن ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة، وأنه أحد الأسباب الرئيسية للأضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التي كفلها لهن القانون والدستور، مؤكدة أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.