وزير الخارجية الجزائري ونظيره الكويتي يعقدان جلسة عمل تحضيرا للقمة العربية

عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم /الجمعة/ جلسة عمل مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح من أجل تعزيز التنسيق بين الوفدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية ،في بيان، أن السلطات العليا لدولة الكويت الشقيقة قد وفت بوعدها، حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين منها، في انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى عهد دولة الكويت.

كان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى مطار الجزائر الدولي، مساء أمس /الخميس/ لترؤس وفد دولة الكويت المشارك ابتداء من الغد /السبت/ في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31، الذي ستنطلق أعماله في الأول من نوفمبر المقبل.