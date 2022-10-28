ياسر إبراهيم: كان لدينا حماس كبير فى التتويج بالسوبر من أجل مصالحة جماهير الأهلي

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أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري.

وأضاف ياسر إبراهيم: «عيون كل لاعبي الأهلي كانت على التتويج بالسوبر من بداية فترة الإعداد، وكان لدينا حماس كبير لهذه المباراة من أجل مصالحة جماهيرنا».

واستكمل ياسر إبراهيم: «كل اللاعبين كان لديهم تركيز كبير لتنفيذ التعليمات وطريقة اللعب طوال الـ٩٠ دقيقة، وهو ما تحقق بفضل الله ومساندة الجمهور».

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى كل زملائه الذين شاركوا في لقاء اليوم، واستطاعوا التتويج بالسوبر وإسعاد جماهير الأهلي.

وأتم: «نهدي جميعًا لجمهور الأهلي العظيم الفوز بالسوبر، ونعدهم بالبقاء دائمًا على منصات التتويج كأقل رد منا على ما يقدمونه من دعم لكل اللاعبين».