ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الجمعة، طالب لاعتدائه على زميليه بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم حول "لعبة كرة القدم" فى البساتين.



وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين بتحرير ربة منزل محضر وبصحبتها طالبين بإحدى المدارس مصابين بجروح متفرقة، وتضررهم من طالب بنفس المدرسة، ولقيامه بالتعدى على الطالبين بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم حول لعب كرة القدم.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بقيام المصابين بإحداث إصابته "بجرح قطعى"، وأمر مدير الأمن إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.