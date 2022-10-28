بعد العثور على جثة في حجرة معدات الهبوط لطائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، ألغت الشركة رحلات تابعة لها إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة لفترة وجيزة.

وقالت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت إنه من المتوقع استئناف الرحلات من فرانكفورت إلى طهران مجددا غدا السبت، مضيفة أن شركة "أوستريان إيرلانز" المملوكة للوفتهانزا ستستأنف أيضا الرحلات إلى طهران مع تشديد الإجراءات الأمنية لطائراتها في مطار العاصمة الإيرانية.

وألغت مجموعة لوفتهانزا، اليوم عدة رحلات جوية إلى إيران بعد أن اكتشف عمال الصيانة جثة رجل في حجرة معدات الهبوط لطائرة إيرباص "إيه 340".

وكانت الطائرة أقعلت من طهران ووصلت إلى فرانكفورت صباح الخميس.

ولم تتضح بعد معلومات عن هوية الرجل. وذكرت شرطة فرانكفورت أنه تم العثور على عبوة أكسجين مع قناع بجانب الجثة. وطلب النائب العام تشريح جثة الرجل.