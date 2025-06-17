أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة

سجلت الولايات المتحدة أقل من 30 حالة إصابة بمرض الحصبة الأسبوع الماضي، وأكد مسؤولو الصحة في ولاية أوهايو انتهاء ثلاث حالات لتفشي في مقاطعتين.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن هناك 1197 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة هذا العام. وأكد مسؤولو الصحة في تكساس، التي شهدت أكبر تفش للمرض في البلاد خلال أواخر الشتاء والربيع، تسجيل حالتين في الأسبوع الماضي.

وتوجد هناك ثلاث حالات تفشي كبيرة أخرى للمرض في أمريكا الشمالية. فقد شهدت مقاطعة أونتاريو، بكندا، أكبر تفش للمرض، حيث بلغت الحالات 2083 حالة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول حتى 10 يونيو/حزيران الجاري. كما تم تسجيل أول حالة وفاة في المقاطعة يوم 5 يونيو/حزيران لطفل أصيب بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وكان يعاني أيضا من حالات صحية سابقة.

وشهدت مقاطعة ألبرتا الكندية تفشيا آخر للحصبة، حيث أصيب 868 شخصا بالحصبة حتى يوم الخميس الماضي. أما ولاية تشيواوا المكسيكية، فقد سجلت 2179 حالة إصابة بالحصبة وأربع وفيات حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصحة بالولاية..

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشيا نشطا- والذي تعرفه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بثلاث حالات مترابطة أو أكثر – أريزونا وكولورادو وإلينوي وكانساس ومونتانا ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما.