أمريكا وبريطانيا توقعان وثيقة ترسخ لاتفاق تجاري عادل بين البلدين

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وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال قمة مجموعة السبع وثيقة ترسخ اتفاقا تجاريا بين البلدين، ووصف الرئيس دونالد ترامب الاتفاق بأنه "عادل للطرفين".