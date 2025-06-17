 أمريكا وبريطانيا توقعان وثيقة ترسخ لاتفاق تجاري عادل بين البلدين - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وبريطانيا توقعان وثيقة ترسخ لاتفاق تجاري عادل بين البلدين


نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 12:43 ص

وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال قمة مجموعة السبع وثيقة ترسخ اتفاقا تجاريا بين البلدين، ووصف الرئيس دونالد ترامب الاتفاق بأنه "عادل للطرفين".


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