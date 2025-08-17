ريال مدريد يترقب موقف كوناتي مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن ريال مدريد يتابع عن كثب موقف المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً) مع ليفربول، خصوصاً مع تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

ووفقاً لموقع DaveOCKOP المتخصص في أخبار ليفربول، فإن اللاعب يتقاضى حالياً راتباً أسبوعياً يقدر بـ 81 ألف يورو، لكنه يطالب برفعه إلى أكثر من 230 ألف يورو أسبوعياً، وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي حتى الآن.

هذا الجمود في المفاوضات يفتح الباب أمام ريال مدريد، الذي يضع المدافع الفرنسي ضمن خياراته الدفاعية للموسم المقبل، مع إمكانية التحرك لضمه هذا الصيف إذا قرر ليفربول بيعه.

وتشير التقديرات إلى أن ليفربول قد يطلب حوالي 40.5 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب الآن، بينما لا ينوي ريال مدريد دفع أكثر من 25 مليون يورو، خاصة وأن كوناتي سيكون حراً في التوقيع لأي نادٍ الصيف القادم.

التقارير نفسها أكدت أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين ريال مدريد وكوناتي للانضمام في 2026، إذا لم يجدد عقده مع ليفربول.