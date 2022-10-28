توريد 501 طن أرز لشون البحيرة

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أعلنت محافظة البحيرة فى بيان صحفى اليوم، استمرار أعمال توريد محصول الأرز بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 50126 طن بتوريد 924 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.

وأضافت المحافظة، أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز (المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.