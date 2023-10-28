سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على المتهم بقتل شاب، والتخلص من جثته داخل جوال بمنطقة جمع قمامة أعلى مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده بوجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال.

تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.