أردوغان: الغرب يقف وراء مجزرة غزة وإسرائيل مجرد قطعة شطرنج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تجمع كبير مؤيد للفلسطينيين في إسطنبول اليوم السبت، إن الحكومات الغربية هي الجاني الرئيسي وراء "المجزرة" في قطاع غزة المحاصر، دون تسمية أي دولة.

وأضاف الرئيس التركي لآلاف المؤيدين في خطاب ناري: "يعلم الجميع أن إسرائيل هي مجرد بيدق (قطعة شطرنج) في المنطقة سيتم التضحية به عندما يأتي اليوم".

واتهم أردوغان إسرائيل "بارتكاب جريمة حرب"، واتهم السياسيين الغربيين بـ "إضفاء الشرعية" على الإجراءات ضد القطاع الساحلي الفلسطيني.

وقال وهو يرتدي وشاحا بألوان العلمين الفلسطيني والتركي: "كم عدد الأطفال والنساء وكبار السن الذين يجب أن يموتوا حتى تتمكنوا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".

وشدد أردوغان لهجته ضد إسرائيل هذا الأسبوع. وألغى خططا لزيارة إسرائيل ووصف عناصر حركة (حماس) التي تسيطر على غزة بأنهم مقاتلون من أجل الحرية وليسوا إرهابيين.



وقال أردوغان إن على تركيا واجبا تاريخيا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وحث إسرائيل على إبقاء "باب الحوار" مفتوحا.

ويعتقد العديد من الخبراء أن خطاب أردوغان القاسي ضد إسرائيل يهدف إلى نزع فتيل الغضب الداخلي، في ضوء دوره الوسيط المقترح في التفاوض مع حماس لإطلاق سراح الرهائن.