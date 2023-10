عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس: المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا في فلسطين بسلام حتى 1947

قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس إن هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة تمثل جرائم متكاملة الأركان، مؤكدا أن إسرائيل لم يُنظر إليها مطلقا كدولة قبل عام 1947.

ونشر العالم الهولندي صورة لخريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقا"، وعلق: نسمع اليوم عن قصف مكثف من إسرائيل على أهل فلسطين الذين يعيشون بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت، فكل الخدمات مقطوعة بالكامل.

وقال: ما يحدث يمثل جرائم مكتملة الأركان من دولة لم تكن على الخريطة عام 1947.

Today we hear about massive bombing of #Gaza and ground invasion by #Israel. The people of #Palestine have no electricity, no water and no internet. It is completely cut off. This is a war crime of immense proportions committed by a "country" that was not on the map in 1947. pic.twitter.com/eIctcQvZPx