 عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس: المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا في فلسطين بسلام حتى 1947 - بوابة الشروق
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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس: المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا في فلسطين بسلام حتى 1947

فرانك هوجربيتس
فرانك هوجربيتس

نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 2:18 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 2:34 ص

قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس إن هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة تمثل جرائم متكاملة الأركان، مؤكدا أن إسرائيل لم يُنظر إليها مطلقا كدولة قبل عام 1947.

ونشر العالم الهولندي صورة لخريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقا"، وعلق: نسمع اليوم عن قصف مكثف من إسرائيل على أهل فلسطين الذين يعيشون بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت، فكل الخدمات مقطوعة بالكامل.

وقال: ما يحدث يمثل جرائم مكتملة الأركان من دولة لم تكن على الخريطة عام 1947.

وأضاف: قبل أن يتهمني أي شخص أنني معاد للسامية.. وفقًا للعلم، كل الناس ينحدرون من إفريقيا، لقد تطورنا من قرود إلى بشر، لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض. 

وتابع: قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معًا في فلسطين.


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