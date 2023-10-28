حماس تعلن فشل الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

أعلنت حركة حماس فشل الهجوم البري الذي شنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة عبر 3 محاور، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال والعتاد.

وقالت الحركة، في بيان صحفي أورده "المركز الفلسطيني للإعلام"، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على عدة محاور".

وأشارت إلى "استخدام صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم"، متوقعة "معاودة العدو المحاولة مرة أخرى".

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته الحربية "أغارت الليلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، شملت مقتل نشطاء من حركة حماس، وتدمير أنفاق قتالية، ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت الأرض".

وذكر الجيش أن نحو 100 طائرة حربية شاركت في الغارات الليلة الماضية وأطلقت مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، عصام أبو ركبة، الذي قال إنه كان مسئولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لحماسط.

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