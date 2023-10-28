التعادل يحسم مواجهة زد وسموحة بالدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زد وسموحة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم مصطفى زيكو هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بعد خطأ فادح من حارس المرمى الهاني سليمان.

فيما أحرز عمرو قلاوة هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة الـ 75 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثالث بالدوري الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق السكندري إلى النقطة الثامنة في المركز السابع.