 التعادل يحسم مواجهة زد وسموحة بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
السبت 28 أكتوبر 2023 9:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

التعادل يحسم مواجهة زد وسموحة بالدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 9:04 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زد وسموحة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم مصطفى زيكو هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بعد خطأ فادح من حارس المرمى الهاني سليمان.

فيما أحرز عمرو قلاوة هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة الـ 75 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثالث بالدوري الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق السكندري إلى النقطة الثامنة في المركز السابع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك