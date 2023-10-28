عضو المكتب السياسي بحماس: قطع الاتصالات والإنترنت محاولة لحجب الحقيقة ومنع ظهور صور جرائم الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس عزت الرشق، إن مستشفى الشفاء مهدد بالقصف بعد أكاذيب الاحتلال باستخدامه لأغراض عسكرية من قبل حماس.



وأضاف الرشق، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: "القصف الوحشي لأهلنا الليلة الماضية يأتي في إطار حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا بغطاء أمريكي"، مؤكدا أن قطع الاتصالات والإنترنت محاولة لحجب الحقيقة ومنع ظهور صور جرائم الاحتلال.



وتابع: "الجيش الصهيوني يحاول أن يقدم للعالم روايته الكاذبة بقطع الاتصالات والإنترنت في غزة"، موضحا أن التردد الإسرائيلي في الاجتياح البري لغزة يعكس حالة من الإرباك والخوف، مردفا: "المقاومة جاهزة للتصدي للعدو".



وأكد أن تجويع سكان غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء جريمة حرب، مطالبا بالضغط من أجل فتح معبر رفح بشكل مستمر.



وقال: "يجب أن تستخدم الدول العربية جميع وسائل الضغط على العدو الصهيوني ويجب طرد سفرائه"، مثمنا جهود المجموعة العربية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.



وأضاف: "المهم الآن الضغط من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقف العدوان ودخول المساعدات والوقود لغزة".