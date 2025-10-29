استقرت أسعار الأسماك، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

- جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 61 إلى 65 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎ثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 150 إلى 250 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 250 إلى 350 جنيها.

واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 50 إلى 190 جنيها للكيلو. ‏‎

وثبت سعر كيلو سمك البربون لتترواح بين 250 إلى 330 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 870 إلى 970 جنيها.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.

‏‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 110 إلى 180 جنيها.