تدهورت حالة جودة الهواء في دلهي، اليوم السبت، إلى فئة "سيئة للغاية" ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الحالة بصورة أكبر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، وذلك وفقا لما أعلنته وكالات مراقبة الطقس فى الهند.

ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن المجلس المركزي لمكافحة التلوث القول إن متوسط قراءة مؤشر جودة الهواء على مدار أربع وعشرين ساعة في المدينة بلغ اليوم مستوى 304 درجة متراجعا من مستوى 261 درجة وهو المستوى السىء الذى بلغته قراءة المؤشر أمس الجمعة .

يذكر أنه كلما زادت كثافة الملوثات في الهواء كلما ارتفع مؤشر جودة الهواء وهو مقياس يمتد من صفر إلى 500. وتعتبر قراءة مؤشر جودة الهواء البالغة 50 درجة أو أقل آمنة وصحية ، بينما تعتبر القراءات فوق 100 درجة غير صحية.