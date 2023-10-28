المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية

أعلنت المقاومة الفلسطينية، توجيه رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري، لحركة حماس، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين

​​​​​​​وشهدت غزة ليلة قصف هي الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري، تسببت بتدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما، عدوانا على قطاع غزة، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7703 شهداء حتى الآن.