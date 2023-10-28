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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، إنّه تواصل مع نظيره المصري عمرو طلعت، بخصوص أزمة انقطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، أنه طلب من نظيره المصري تقوية بث الشبكات المصرية للمناطق الحدودية المحاذية.

وأوضح أنه طلب فتح غرفة للمشتركين الفلسطينيين كحل بديل عوضا عن انقطاع الاتصالات في القطاع، وهو حل مناسب على وجه التحديد للمناطق الجنوبية من غزة.

وأشار إلى تنسيق مستمر مع مصر في هذا الملف واتخاذ المطلوب.

وأوضح أن إقدام الاحتلال على قطع الاتصالات هو نذير جرائم جديدة يتم ارتكابها في قطاع غزة، مع الحيلولة دون تقديم الإغاثة في القطاع.

ومساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

جاء ذلك في وقت شهد فيه قطاع غزة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.