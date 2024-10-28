مدرب العين: سنلعب بحذر أمام الأهلي وجاهزون لتحقيق الفوز

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شدد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، على صعوبة مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال، مؤكدًا جاهزية فريقه لتحقيق الفوز.

الأهلي يواجه العين مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، لأبطال القارات.

وقال هيرنان كريسبو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «فخورون بالتواجد هنا في القاهرة.. الأجواء رائعة ونحن جاهزون لتقدم كل شيء فهي مباراة مهمة في تاريخ نادي العين».

وأضاف: «بطولة جديدة في نسختها الأولى وهي بطولة مختلفة عن أي بطولة وأن نكون هنا فهذا لأننا بطل آسيا وهي بطولة هامة للغاية وكل ما نريد فعله أن نقدم أفضل ما لدينا».

وأوضح: «نلعب أمام فريق قوي وهو الأهلي.. وجمهور كبير سيكون عامل مؤثر ولديه شغف بكرة القدم، ونلعب أمام لاعبين رائعين لكن لدينا مباراة صعبة للغاية ونريد أن نظهر كرة القدم الخاصة بنا وستكون مباراة صعبة لكن نمتلك الإمكانيات».

وتابع: «نلعب أمام الأهلي بحذر نظرًا لقوة الأهلي.. نعلم كل شيء عن النادي لكن نحن هنا للمنافسة والفوز بالمباراة»

وأتم: «نعلم أن بدايتنا في الموسم الحالي ليست جيدة.. قدمنا مباريات كبيرة ولكن حظنا لم يكن جيدًا في بعض المباريات».