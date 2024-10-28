نتائج الانتخابات في أوروجواي تفضي إلى جولة إعادة بين المرشحين الأوفر حظا

أعلن المرشحان المتصدران للانتخابات الرئاسية في أوروجواي يوم الأحد أن الناخبين في هذا البلد الصغير في أمريكا الجنوبية سوف يتوجهون للتصويت في جولة إعادة في نوفمبر المقبل.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة أن التحالف اليساري المعتدل يتقدم على الائتلاف الحاكم المحافظ، وذلك بعد فرز أكثر من 60% من بطاقات الاقتراع.

وقال كل من العمدة السابق ياماندو أورسي، مرشح تحالف جبهة أمبليو اليسارية، ومرشح الحزب الحاكم ألفارو ديلجادو، لحشود المؤيدين بعد منتصف الليل إنهما سيخوضان جولة إعادة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفاد المسؤولون الانتخابيون بأن نسبة المشاركة بلغت 89% من بين 7ر2 مليون ناخب مؤهل في أوروجواي، التي تعتبر نموذجا للديمقراطية وملاذا للاستقرار والتي يكون فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلزاميا.

