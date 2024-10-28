هيئة الدواء: زيادة عدد صيدليات الإسعاف ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تحديات كبيرة واجهت سوق الدواء في مصر، الأمر الذي أدى لزيادة الأسعار وشح بعض الأصناف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن من بين هذه التحديات كان عدم تواجد سيولة دولارية وعملة أجنبية بقدر كافٍ؛ لاستيراد المواد الخام المطلوبة لتصنيع الأدوية في السوق المحلي.

وتابع: «تجاوزنا أكثر من 95% من أزمة الدواء خلال الفترة الأخيرة، بعد توافر العملة الدولارية والأجنبية لدى الشركات بالشكل المطلوب».

وأوضح أن زيادة عدد صيدليات الإسعاف في المحافظات قضى على شكاوى نقص الأدوية، مؤكدا أن الشكاوى انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بعد ضخ مزيد من الأدوية في الأسواق، والعمل على توفير بدائل مناسبة بالصيدليات.

وتابع: «رقابة هيئة الدواء على سوق الأدوية تبدأ قبل تسجيل الدواء، فيمر الدواء بالعديد من الدراسات الطبية والعلمية قبل التصريح له بالتواجد والانتشار في السوق المصرية، ونتابع استيراد المواد الخام أيضًا لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية».

