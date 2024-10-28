زيلينسكي يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى القيام بالمزيد لإنهاء الحرب مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهند إلى بذل المزيد لإنهاء الحرب في بلاده بدلا من الاكتفاء بإعلان معارضتها للحرب، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف انديا" نشرت اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي إن "رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا) مودي يستطيع التأثير لإنهاء الحرب في أوكرانيا. هذه هي قيمته الكبيرة في أي نزاع. هذه هي القيمة الكبيرة للهند".

وردا على سؤال بشأن عرض الهند التوسط في الصراع، قال زيلينسكي "بلا شك، يمكن أن يكون هذا في الهند ويمكن لرئيس الوزراء مودي أن يفعل ذلك حقا"، إلا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا وفقا للصيغة الأوكرانية.

وذكر أنه لا يمكن الوقوف على الحياد بين المعتدي والضحية، وأضاف "لا يمكن أن تكون محايدا لأن هذا سيعني أنك في جانب روسيا".

وتابع أن مودي قائد دولة ضخمة حقا، من حيث عدد السكان والنفوذ الاقتصادي والتأثير.

وقال الرئيس الأوكراني إن عرقلة الاقتصاد الروسي وتعطيل موارد الطاقة الرخيصة وتعطيل مجمع الصناعات الدفاعية الروسية سيضعف قدرة روسيا على شن الحرب.

وتحافظ الهند على علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا ولم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا.