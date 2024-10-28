الناتو: مقتل وإصابة أكثر من 600 ألف جندي روسي في الحرب بأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مقتل وإصابة أكثر من 600 ألف جندي روسي في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أكد روته، نشر جنود كوريين شماليين للقتال في الجانب الروسي في كورسك، المنطقة التي تماثل مساحتها مساحة أوكرانيا.

وقال روته، إن نشر القوات يعد دلالة على تزايد يأس الرئيس الروسي فلادمير بوتين، مضيفا أن بوتين غير قادر على الاستمرار في هجومه على أوكرانيا بدون دعم أجنبي.

وانتقد روته، التعاون العسكري المتزايد في العمق بين موسكو وبيونج يانج، ودعا الديمقراطيات إلى التمسك بقيمها المشتركة ودعم أوكرانيا.