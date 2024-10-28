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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة العين

محمود باهي
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:52 م

اختتم لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد الثلاثاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

اشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

خاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

تنطلق مباراة الأهلي والعين على ستاد القاهرة في تمام الساعة 8 مساء، بحضور جماهيري كبير قد يصل لأكثر من 50 ألف مشجع.


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