زيلينسكي: يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا لعدة سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لأوكرانيا لعدة سنوات إضافية، سواء للحرب أو لإعادة الإعمار.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس-أوكرانيا عن زيلينسكي قوله للصحفيين إنه أبلغ القادة الأوروبيين "أننا لن نقاتل لعقود، ولكن يجب أن تظهروا أنه لفترة من الوقت يمكنكم دعم أوكرانيا بطريقة مستقرة ماليا".

وقال زيلينسكي إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوقعوا دعم أوكرانيا لعامين أو ثلاثة أعوام، مشيرا إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مؤخرا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وأضاف: "إذا انتهت الحرب هذا الشهر، يمكننا استخدام الأموال لإعادة الإعمار". وإذا لم تنته الحرب بهذه السرعة، يمكن استخدام الأموال لمشتريات الأسلحة.

وهناك مناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن منح أوكرانيا قرض تعويضات بضمان الأصول الروسية المجمدة التي تصل إلى 140 مليار يورو (163 مليار دولار)