هنأ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الدولة المصرية بمناسبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المزمع يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن المحافظة تشهد معدلات سياحة مرتفعة هذه الأيام، بالتزامن مع افتتاح المتحف، ليرد الإعلامي: «نمسك الخشب ما شاء الله».

وأشار المحافظ، إلى حرصه على وضع شاشات عرض لبث حفل الافتتاح داخل أكثر من 150 منشأة سياحية في الغردقة والقصير ومرسى علم وجزء من سفاجا.

ولفت إلى وضع شاشات عرض في الميادين الرئيسية بجميع مدن المحافظة لعرض حفل الافتتاح، إضافة إلى شاشات عرض في الممشى السياحي وممشى طريق النصر.

وذكر أن المتحف أدى إلى تغيير لدى عدد كبير من المستثمرين الكبار، مضيفًا: «يجهزون أنفسهم خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلة اليوم الواحد للمتحف، بحيث ينزل السائح الغردقة ثم يتجه إلى مطار سفنكس ومنه إلى المتحف، ثم العودة إلى الغردقة».

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

والموسيقى الخاصة بالحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، المعروف عالميًا، ويقود العرض الموسيقي المايسترو ناير ناجي، بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين الدوليين لتقديم موسيقى السلام، ويقام الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.